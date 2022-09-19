Литва может закрыть въезд с шенгенскими визами и для белорусов 42 19.09.2022, 11:20

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Подобные меры уже обсуждаются.

С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль за въездом россиян, сообщает Delfi.

Начал действовать запрет на въезд гражданам РФ с визами «шенген».

Она заметила, что сейчас решают вопрос, не принять ли такое же решение относительно белорусов. «Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов», – заметила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

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