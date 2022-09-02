Юрий Бутусов: Для Лукашенко наступит «эффект домино» 4 2.09.2022, 8:21

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Юрий Бутусов

В Беларуси есть много пассионарных людей.

Украинский журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов поделился с сайтом Charter97.org своим анализом ситуации на южном фронте в Украине и рассказал, как поражение Кремля повлияет на будущее Беларуси.

— Украинское командование объявило о начале контрнаступления ВСУ на Херсон. Несколько дней назад было заявлено о прорыве первой линии российской обороны на юге, но детали операции не разглашаются. При этом эксперты дают разную оценку происходящему. Что, по вашему мнению, происходит на южном фронте?

— Если кто-то что-то пишет в интернете про боевые действия, это не значит, что это имеет отношение к реальным боевым действиям. То есть кто-то что-то сказал, у кого-то есть свой эмоциональный окрас определенных событий. В Херсонской области, так же как и на других участках фронта, и на Донбассе, и в Харьковской области, идет борьба за тактическую инициативу, позиционная борьба. Везде идут интенсивные жестокие бои.

— От чего зависит возможность полномасштабных наступательных операций украинских войск?

— Это зависит от многих факторов: организации, управления, наличия боеприпасов, боевой техники и от противника во многом тоже. Поэтому есть много комплексных факторов на войне, которые влияют на ход боевых действий. На данный момент надо сказать, что российская армия сохраняет превосходство в технике, артиллерии, авиации, боеприпасов всех видов. Поэтому бои идут очень тяжелые в этих условиях.

— Несмотря на такие тяжелые условия, мы видим определенные успехи ВСУ на южном направлении. Какие цели для украинской армии могут стать приоритетными, если россиян удастся выбить из Херсона?

— Для начала их надо выбить из Херсона.

— Чем потеря Херсона и юга Украины может обернуться для политического руководства и высшего военного командования России?

— Не думаю, что только это направление должно быть нашей целью. Для них плохо обернется то, что Украина освободит свои земли с оружием в руках. Не только юг.

— Насколько вероятен сценарий, что Путин захочет использовать армию Лукашенко в качестве «парового катка» на севере Украины, чтобы снизить напряжение на южном фронте? Выросла ли вероятность нового сухопутного вторжения в Украину с территории Беларуси?

— С каждым месяцем вероятность такого вторжения снижается. Украина провела мобилизацию, повышает уровень боеспособности своей армии, расширяются поставки различных видов вооружения. Боеспособность нашей армии возрастает, поэтому вступать в бой, бросать против украинских частей, которые уже имеют значительный опыт современной войны, белорусскую призывную армию это для Лукашенко крайне невыгодный сценарий. Политически ему гораздо выгоднее расторговывать с Путиным возможность использования против Украины военных баз, боевой техники, продавать вооружение в Россию. Сейчас вся белорусская военная промышленность работает на Российскую Федерацию, активно ее обеспечивает, предоставляет военные базы, экспортирует необходимые товары.

У Лукашенко всегда была роль торговца, который расторговывает какое-то влияние в Кремле. Она была наиболее выгодной. Поэтому для режима Лукашенко как раз выгодна ситуация, чтобы война в Украине затянулась. Путин его не тронет, пока у нас идет война, и ему будет легче выстраивать отношения с Кремлем. А втягивание в войну для Лукашенко опасно тем, что последствия для страны будут очень тяжелыми. Будут и огромные людские потери, будут и политические последствия.

Но главное — если он втянется в войну, он станет еще больше зависим от России, он станет просто придатком Путина. И если возникнет такая необходимость, белорусского диктатора будет гораздо легче убрать, торговаться с кем-то уже не придется. Лукашенко станет заложником ситуации, как только втянется в войну. Поэтому я думаю, что он будет и дальше избегать этой ситуации, чтобы быть и далее полезным Путину в обеспечении его армии и поддержке агрессии непрямыми методами.

— Если белорусский режим не примет участия в сухопутном вторжении, а ограничится теперешним форматом соучастия в агрессии, чем для него обернется стратегическое поражение РФ в Украине?

— Лукашенко, как человек, захвативший власть в стране, не имеет никаких перспектив. Ни он, ни наследники белорусского престола, который диктатор построил для себя в Беларуси, не имеют перспектив. Сдвиги в Беларуси начнутся сразу после поражения России в Украине. После этого будут запущены многие процессы, которые приведут к изменениям на постсоветском пространстве. Поменяется расклад сил. Украина станет новым центром влияния, который приведет к изменениям, в том числе и в Беларуси.

— Какой будет роль свободной Беларуси в этих новых политических реалиях?

— Изменения творят народы, которые выдвигают определенных лидеров. Поэтому все это зависит от народного подъема. Мы увидели, что в Беларуси тоже есть много пассионарных людей. Многие белорусы воюют на стороне Украины, абсолютно героически, профессионально. Мы видели, что когда возникает ситуация, то такая немалая европейская нация как Беларусь способна генерировать достаточное количество лидеров. И уже действия этих лидеров будут определять какую-то стратегию, путь. Сейчас мы этого всего не видим, сейчас идет борьба за то чтобы не дать России уничтожить демократию в Украине. А дальше будет такой эффект домино: падение российского влияния, неспособность Путина физически уничтожить Украину приведет к падению политического влияния и в других странах, которые он держит в заложниках. Это и Беларусь, и Казахстан, и другие страны.

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