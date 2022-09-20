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Известный российский актер погиб в ДТП, перегоняя оккупантам автомобиль

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  • 20.09.2022, 17:43
  • 11,700
Известный российский актер погиб в ДТП, перегоняя оккупантам автомобиль
Сергей Пускепалис
ФОТО: НАТАЛЬЯ МУЩИНКИНА

Сергей Пускепалис с 2014 года ездил на Донбасс и поддерживал путинский режим.

Утром 20 сентября погиб известный российский актер Сергей Пускепалис. Он с 2014 года часто ездил на временно оккупированные территории Донбасса и поддерживал захватчиков. О его гибели сообщили росСМИ. 

Известно, что актеру и режиссеру было 56 лет. Обстоятельства ДТП еще выясняются, но известно, что он ехал в очередной раз на Донбасс, вез туда автомобиль Ford Transit. Сообщается, что Пускепалис был пассажиром. 

Авария произошла утром на юго-востоке Ярославской области. Автомобиль, в котором ехал Сергей, врезался в фуру. Судя по видео, которое опубликовал Tehegram-канал Mash, Ford Transit находился на встречной полосе. Сообщается, что в ДТП погибло два человека.

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