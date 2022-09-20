Лукашенко вслед за Россией поручил готовиться к переходу на военное время 18 20.09.2022, 18:30

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Диктатор заявил, что его режим обязан оказать поддержку России.

Диктатор Александр Лукашенко поручил начать подготовку к обороне государства по нормам военного времени. По его словам, сейчас нельзя упрощаться в сфере военной подготовки, поскольку ситуация складывается «серьезная» и «даже опасная».

«Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части. Надо территориальную оборону поднять. Надо народное ополчение — проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут, и какое у них оружие», — заявил Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем (цитата по БелТА).

Узурпатора, в частности, беспокоит ситуация на южной границе. «Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам проработать на практике наши действия на границе с Украиной. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?» — спросил диктатор Вольфовича.

Лукашенко также заявил, что его режим обязан оказать поддержку России. «Если мы с Россией, значит, мы с Россией. Мы создали оборонное пространство, у нас общие вооруженные силы фактически (наша армия на острие). Действует региональная группировка», — добавил он.

Беларусь готовится к переходу на военное время вслед за Россией. По данным «Медузы», Кремль планирует объявить частичную мобилизацию и ввести военное положение в России, если Украина продолжит успешно контрнаступать. С целью остановки наступления власти экстренно проведут «референдумы» на оккупированных территориях Херсона, Запорожья и Донбасса. Даты «голосования» назначены на 23–27 сентября. В администрации президента РФ считают, что украинские войска «не рискнут наступать на территорию России», но если они это сделают, Владимир Путин объявит мобилизацию для защиты «российских» земель.

Во вторник, 20 сентября, Госдума РФ за один день приняла в трех чтениях поправки к Уголовному кодексу РФ, где появились понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также были введены статьи за добровольную сдачу в плен (статья 356.1, до 10 лет лишения свободы) и мародерство (статья 356.1, до 15 лет).

На фоне российского вторжения в Украину режим Лукашенко регулярно проводит военные маневры и проверяет резервистов. В июле белорусская армия провела командно-штабные учения в граничащей с Украиной Гомельской области. В августе Россия и Беларусь провели совместные учения, которые прошли в том числе у границ Казахстана на астраханском полигоне «Ашулук». По сообщению Минобороны Беларуси, целью мероприятий было повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач. С 8 по 14 сентября тактические маневры проходили на полигоне «Брестский», где солдаты отрабатывали ведение действий по освобождению территорий, восстановление контроля над государственной границей и другие ситуации.

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