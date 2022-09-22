Макей в ООН врал о неучастии режима Лукашенко в войне 13 22.09.2022, 21:47

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Владимир Макей

Лукашенковский глава МИД «забыл» об ударах с территории Беларуси по Украине.

Лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь никогда не выступала за войну. Это прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Поддержание международного мира и безопасности в Украине», пишет БелТА.

«Беларусь причисляют к «пособникам агрессора» или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели! У нас есть союзнические обязательства, и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся», — приводит агентство его слова.

«При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один беларусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях. <...> Все звучащие обвинения в адрес Беларуси со стороны Запада абсолютно беспочвенны и голословны!» — заверил он.

Напомним, режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для нападения РФ на Украину. Кроме этого, с территории Беларуси было нанесено множество ракетных ударов по украинским городам.

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