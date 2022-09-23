Как выглядят недорогие участки в популярном дачном поселке под Минском 1 23.09.2022, 10:27

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Рядом — МКАД-2 и грибные леса.

Это садовое товарищество, расположенное в Молодечненском направлении, довольно популярно среди тех, кто ищет дачу недалеко от Минска. Плюсов у СТ под милым названием «Ручеек» − несколько. Во-первых, до товарищества легко добраться (рядом расположена вторая кольцевая), во-вторых, участки тут пока еще стоят недорого, а в-третьих (для многих сейчас это актуально) — рядом расположены грибные леса. Реалт съездил в поселок и посмотрел, что там продается.

Дорога из Минска до «Ручейка», можно сказать, проходит с ветерком. От центра города до дач — чуть больше 20 километров. Выезжаем на вторую кольцевую и мчим до нужного поворота. Правда, если по трассе можно ехать и 120 км/час, то на подъезде к дачам приходится притормозить. К товариществу ведет хоть и укатанная, но гравийка.

От риэлтеров узнаем, что садоводческое товарищество «Ручеек» рядом с деревней Рябушки Лошанского сельсовета было основано в 1995 году. Первоначально его учредили медики − Институт пульмонологии и фтизиатрии и Институт переливания крови. В 2007 году неосвоенные участки (около половины) «вернули» в Минский райисполком, как свободные. Их распределяли среди всех желающих и продавали через аукционы.

Сегодня «Ручеек» насчитывает 402 участка. Заметно, что товарищество довольно молодое. Говорят, особенно активно тут стали строиться только после 2014 года, когда появилось «второе кольцо». Старых домиков на территории совсем мало. Сегодня большая часть «Ручейка» обжита и застроена, но попадаются и пустые (заросшие) участки.

Въезжаем в товарищество (шлагбаума или откатных ворот тут пока нет). Недалеко от въезда − информационный щит и площадка с контейнерами для сбора ТБО.

Проезжаем несколько метров и видим красоту — живописный пруд, в котором, судя по узнаваемым «держалкам» для удочек, водится рыба. Берега «водохранилища» поросли травой, но возможно, летом тут появляется пляж и место для купания.

В отличие от многих товариществ, «Ручеек» не имеет строгой прямоугольной формы с параллельными улицами. Благодаря этой особенности, путешествовать по нему гораздо интересней.

Из-за поворота может показаться пруд, лесной массив, или даже целый дот времен второй мировой войны! Да, есть в центре поселка и такая достопримечательность.

Из удобств тут пока что есть электричество и фонарное освещение. Газа и центрального водоснабжения в СТ нет. Вопрос с водой члены товарищества решают самостоятельно, в основном через бурение артезианских скважин.

Едем по улицам и отмечаем, насколько интересные дома стали строить в последние годы. В одном переулке можно увидеть и барнхаус, и фахверк, и брус, и миленький «каркасник», и строгую постройку в стиле минимализма.

Вокруг садового товарищества поставлен оригинальный забор из шпал (кажется) и сетки рябицы.

Учитывая массивность построек и окружающих их заборов, часть членов товарищества точно проживает тут круглогодично. Правда, в будний осенний день особого движения на улицах нет. Только возле некоторых домов можно заметить припаркованные автомобили.

Кстати, от одного из продавцов узнаем, что неподалеку от товарищества есть хорошие грибные места. В прошлые годы в лесу можно было насобирать лисичек да боровиков. Правда, этой осенью погода стоит совсем не грибная. Среди главных преимуществ СТ, наш собеседник отмечает «прямое сообщение с Минском» (до товарищества ходит 301-й автобус), неплохую экологию (рядом — поля, озера и леса) и хороших соседей. Дороги тут подсыпаются, чистятся зимой.

Что касается инфраструктуры, то до ближайшей деревни Рябушки от СТ — 1 километр, до Заславля — 7 километров, столько же и до музейного комплекса «Линия Сталина». Каких-либо магазинов поблизости мы не обнаружили, но говорят, летом сюда приезжает автолавка.

Членские взносы в садовом товариществе составляют около 100 рублей в год. Есть также целевые взносы на благоустройство территории. Новые владельцы участков, приобретшие их через аукцион, должны также уплатить и взнос на электрификацию (он составляет 40 базовых величин).

Что здесь продается?

Через нашу площадку в садовом товариществе «Ручеек» продается около 10 объектов. Есть земельные участки под строительство, есть «коробки», которые придется доводить до ума, есть дома, полностью готовые к проживанию.

Самый недорогой вариант − участок с постройкой под снос. За надел площадью 8 соток просят 8,5 тысяч долларов. Также в продаже есть участки стоимостью 9, 17 и 24 тысячи долларов.

Из недостроенных коттеджей — есть вот такой блочный дом площадью 200 «квадратов» 2020 года, он расположен на участке 8 соток. Стоимость — 36,9 тысяч долларов.

Тем, кто хочет наслаждаться загородным отдыхом «здесь и сейчас», предлагаем рассмотреть готовую дачу в стиле шале с французскими окнами и теплым полом. Площадь этой постройки — 100 «квадратов», стоимость — 69,9 тысяч долларов.

Из более вместительного — современный дом площадью 160 «квадратов» для круглогодичного проживания. Коттедж построен в 2022 году. На участке в 8,5 соток размещен гостевой домик, баня с комнатой отдыха, террасой и кухней, бассейн, качели. Посажены плодовые деревья, кустарники, туи. Есть навес для машины на 2 машиноместа. Стоимость — 115 тысяч долларов.

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