В зеленом чае обнаружили защиту от болезни Альцгеймера 23.09.2022, 15:07

Открытие совершили ученые из Калифорнийского университета.

Ученые из Калифорнийского университета нашли в зеленом чае соединения, способные разрушать белковые агрегаты, которые находят в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. На основе обнаруженной молекулы можно будет делать лекарства, пишет Science Daily.

Два главных орудия болезни Альцгеймера — бета-амилоид и тау-белок. Именно они образуют агрегаты и приводят к гибели нейронов.

В чае нашли молекулы галлат эпигаллокатехина (EGCG), которые разрушает тау-волокна — длинные нити тау-белка. Также обнаружены еще две полезные молекулы — CNS-11 и CNS-17. Они работают похожим образом, но лучше проникают в ткани мозга. То есть они даже больше подходят для создания лекарств.

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