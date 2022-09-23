На чьей стороне белорусские военные?7
- 23.09.2022, 15:59
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Скоро придется выбирать.
Заместитель командира воюющего в Украине белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук дал большое интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97.
Белорусский доброволец рассказал, что должны делать адекватные люди среди военных Беларуси:
— В первую очередь, не выполнять преступные приказы. Если все-таки поступит приказ о вхождении в Украину — его не выполнять. В случае, если уже совершится и вы по каким-то причинам не сможете его саботировать и перейдете кордон, — есть много способов, как перейти на сторону украинцев (их уже озвучивали) или вывести из строя военную технику.
И нужно морально готовиться к событиям, которые произойдут в Беларуси, я думаю, их время уже не за горами. Когда перед каждым военнослужащим встанет выбор: он, собственно, с кем? С диктатором и кучкой его прикорытников или он с белорусским народом. Кому он давал присягу?
— А когда это произойдет? Вы сказали: не за горами. По вашим ощущениям, прогнозы какие?
— По моим ощущениям, это следующий год.