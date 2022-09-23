На чьей стороне белорусские военные? 7 23.09.2022, 15:59

10,802

Скоро придется выбирать.

Заместитель командира воюющего в Украине белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук дал большое интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97.

Белорусский доброволец рассказал, что должны делать адекватные люди среди военных Беларуси:

— В первую очередь, не выполнять преступные приказы. Если все-таки поступит приказ о вхождении в Украину — его не выполнять. В случае, если уже совершится и вы по каким-то причинам не сможете его саботировать и перейдете кордон, — есть много способов, как перейти на сторону украинцев (их уже озвучивали) или вывести из строя военную технику.

И нужно морально готовиться к событиям, которые произойдут в Беларуси, я думаю, их время уже не за горами. Когда перед каждым военнослужащим встанет выбор: он, собственно, с кем? С диктатором и кучкой его прикорытников или он с белорусским народом. Кому он давал присягу?

— А когда это произойдет? Вы сказали: не за горами. По вашим ощущениям, прогнозы какие?

— По моим ощущениям, это следующий год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».