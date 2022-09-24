Блинкен предупредил Китай о последствиях за помощь РФ 1 24.09.2022, 11:22

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Государственный секретарь США встретился с главой МИД КНР.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и предупредил его о последствиях в случае помощи РФ в войне против Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепа, Блинкен повторил Ван И позицию США относительно войны России против Украины и «подчеркнул последствия», если Китай окажет помощь РФ в ее полномасштабном вторжении.

Одновременно госсекретарь отметил, что США остаются открытыми для сотрудничества с Китаем там, где «пересекаются интересы» стран.

Кроме РФ и Украины дипломаты обсудили вопрос двухсторонних отношений между США и КНР, а также вопрос Тайваня. Блинкен сказал, что необходимо поддерживать открытые линии связи и «ответственно управлять» отношениями между Вашингтоном и Пекином.

Также он заявил о необходимости стабильности и мира в Тайваньском проливе для сохранения глобальной и региональной безопасности.

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