VIP-призывники: кто из сыновей российских элит попадает под указ о мобилизации 4 24.09.2022, 12:20

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Но они вряд ли поедут на фронт.

Начавшаяся мобилизация затронула все регионы России, за первые сутки призвали более 10 тысяч человек, в том числе четверых депутатов Госдумы. Впрочем, депутаты — скорее исключение, чем правило. Большинство чиновников, депутатов и медийных сторонников войны на фронт не собираются сами и о своих детях тоже предпочитают не упоминать.

Корреспондент The Moscow Times подготовил подборку родственников самых одиозных сторонников войны, которые по всем параметрам должны быть мобилизованы.

Министерство обороны РФ объявило, что мобилизация затронет 300 тысяч человек. Призывные комиссии сразу же начали работу, и на сегодняшний день уже призвано более 10 тысяч граждан. Под мобилизацию подпадают мужчины не старше 35 лет в званиях рядовых и сержантов, а младших офицеров будут призывать до 50 лет. Младшим офицером можно стать в том числе и при окончании военной кафедры в университете, но Министерство обороны утверждает, что выпускников военных кафедр мобилизовать не будут. Впрочем, в России уже десятки случаев, когда повестки получали выпускники военных кафедр. Отдельным пунктом прописано, что призывать будут тех, кто имеет востребованную военную специальность. Среди тех, кто подпадает под эти параметры, сыновья первых лиц страны, известных пропагандистов и чиновников.

Сын Дмитрия Медведева Илья (27 лет)

21 июня Илье вручили партийный билет «Единой России». Как следует из расследований «Медузы» и «Настоящего времени», в свободное время Илья Медведев занимается виноделием под Анапой, а живет на Рублевке.

Илья не является депутатом и студентом, поэтому он не освобождается от частичной мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет.

Сын Владимира Соловьева Александр (34 года)

Александр занимается режиссурой и снимает рекламные ролики и музыкальные клипы. Как следует из информации, опубликованной на его странице на сервисе «Кино-театр.ру», Александр учился в Лондонском университете искусств и «Централ Сейнт Мартинз Драма Центре».

Его могут призвать в качестве рядового или сержанта до 35 лет.

Сын Марата Хуснуллина Альберт (26 лет)

Альберт занимается сельскохозяйственной деятельностью. Через АО «Холдинговая компания «Чистополье» в Татарстане он контролирует несколько молочных и мясных ферм, пишет газета «Коммерсантъ».

В своем твиттере он комментирует деятельность отца, задавая вопросы, действительно ли все будет так хорошо, как обещается.

Альберта могут призвать как рядового или сержанта до 35 лет.

Сын Владимира Соловьева Даниил (19 лет)

Даниил окончил частную школу в Москве, встречается с девушкой и на данный момент его нет в списках зачисленных в российские вузы. Если Даниил не поступит в вуз, то он подлежит призыву, а затем — мобилизации.

Внебрачный сын Сергея Шойгу Данила Шебунов (21 год)

Футболист, в сезоне 2019/2020 играл за тульский ПФК «Арсенал», в жизни которого активно участвует нынешний губернатор Тульской области и бывший заместитель министра обороны Алексей Дюмин.

Как пишет «Общая газета», имеет несколько неудачных бизнес-проектов, владеет недвижимостью на 150 млн рублей.

Информации о том, что Данила служил в армии, в открытом доступе нет, также его нет в списках зачисленных в университеты, и он может подлежать призыву как рядовой и сержант до 35 лет.

Сын Захара Прилепина Глеб (22 года)

Как рассказал Захар Прилепин в своем «Живом журнале», его сын разрабатывает паломнические маршруты по Рязанской области. Также Глеб входит в политсовет партии «За правду».

Он не депутат, поэтому может подпасть под призыв, а затем под мобилизацию по категории рядовых и сержантов до 35 лет. Информации о том, является ли он на сегодняшний момент студентом вуза, нет.

Приемные дети матери Рамзана Кадырова Аймани:

Висит Кадыров (Виталий Пигов) — 26 лет, заместитель руководителя Роспотребнадзора в Чечне. В 2006 году поступил в Суворовское училище в Москве.

Мать Кадырова усыновила еще одного ребенка, ему сейчас должно быть 30 лет.

Оба приемных брата Кадырова могут призываться либо как рядовые и сержанты, либо как младшие офицеры.

Сын Алексея Цыденова Илья (предположительно около 26 лет)

Старший сын главы Бурятии, и, как следует из текста страницы на Википедии о чиновнике, его сын изучал востребованное для оборонной промышленности ракетостроение в МГТУ им. Баумана в Москве. Неизвестно, закончил ли он военную кафедру в вузе, но уже сейчас в Сети сообщают о случаях, когда повестка приходит в том числе и выпускникам военных кафедр.

Сын Алексея Цыденова Георгий (18 лет)

Младший сын главы Бурятии сейчас в призывном возрасте. Если он будет зачислен в университет, то может получить отсрочку от армии и мобилизации.

Сын Дмитрия Киселева Глеб (35 лет)

Глеб Киселев работает в сфере IT, ранее он был женат, пишет портал Wellnesso. В рамках частичной мобилизации он проходит как рядовой или сержант. При этом, если ему исполнится в ближайшее время 36 лет, по этому пункту он призыву подлежать не будет.

У Киселева есть также пасынок Федор в призывном возрасте.

Сын Эльвиры Набиуллиной Василий Кузьминов (34 года)

Учился в НИУ ВШЭ и Манчестерском университете. С 2014 года работает в Институте статистических исследований НИУ ВШЭ. В армии не служил, но мог окончить военную кафедру в университете.

Василия могут призвать как рядового и сержанта, так как ему менее 35 лет.

Некоторые имеют за плечами военную кафедру, у них шансов быть мобилизованными меньше.

Сын Сергея Миронова Ярослав (44 года)

В твиттере Сергей Миронов на вопрос, почему он не отправил своего сына в Украину, написал, что сын «взрослый и самостоятельный», «не контрактник», поэтому решать только ему. Информации о том, есть ли офицерское звание у Ярослава, нет. Уже сейчас в Сети публикуют информацию, что повестки в военкомат приходят и тем, кто старше 35 лет, и тем, кто закончил в своем вузе военную кафедру.

На своей странице во «ВКонтакте» Ярослав Миронов пишет пацифистские посты, в том числе и о том, как не попасть под мобилизацию.

Сын Сергея Нарышкина Александр (44 года)

Занимает должность заместителя генерального директора ЗАО «Энергопроект». «Новая газета» выяснила, что в 2018 году человек, который является полным тезкой Александра и рожден с ним в один день, запрашивал вид на жительство Венгрии.

Александр не служил в армии, но мог получить звание офицера на военной кафедре в университете. Если Министерство обороны снимет официальное ограничение мобилизации окончивших военные кафедры, Александр попадает в список тех, кого можно мобилизовать.

Сын Сергея Кириенко Владимир (39 лет)

Бывший замглавы «Ростелекома» и глава VK. Несмотря на пост главы компании, Владимир не может быть забронированным гражданином, потому что не является работником оборонной промышленности.

Призвать Сергея могут, если он во время обучения в вузе окончил военную кафедру, а Министерство обороны официально снимет ограничение на мобилизацию таких людей.

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