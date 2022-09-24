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Около Гомеля летает самолет-лаборатория с радиоэлектронным оборудованием

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  • 24.09.2022, 16:14
Около Гомеля летает самолет-лаборатория с радиоэлектронным оборудованием

Такие самолеты используются для летных проверок аэропортов.

Сервис фиксации авиаполетов flightradar24 сегодня зафиксировал вылет из гомельского аэропорта небольшого двухмоторного самолета. В небе самолет стал делать подлеты к гомельскому аэропорту. «Флагшток» разобрался, что это за самолет и что он делает в небе над Гомелем.

Это легкий двухмоторный самолет-лаборатория Diamond DA-42 Twin Star (EX-11002) кыргызстанской авиакомпании «SKY KG Airlines». Самолет используется для проведения летных проверок аэропортов. В 2020 году, к примеру, самолет выполнял летную проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и светосигнального оборудования во львовском аэропорту имени Даниила Галицкого.

В Беларуси этот самолет несколько раз фиксировался сервисом flightradar24 — с середины сентября над аэродромами Витебска и Могилева.

Почему понадобилось проводить проверку гомельского аэропорта, который из-за российско-украинской войны фактически не используется для гражданской авиации, неизвестно.

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