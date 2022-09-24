Мобилизированным на войну бурятам раздали буддийские обереги и посадили в школьный автобус: видео 18 24.09.2022, 16:23

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В Бурятия активно продолжается мобилизация.

В Республике Бурятия (РФ) активно продолжается мобилизация. В Сеть попало видео, как российским солдатам из Иволгинского района раздавали обереги в школьных автобусах, пишет obozrevatel.com.

Достались ли призванным на службу бурятам качественные бронежилеты и каски или только амулеты – не уточняется. На записи видно, как толпа провожающих стояла возле автобусов, а глава района Николай Емонаков раздавал мужчинам обереги.

- Чтобы у вас все хорошо было, – сказал чиновник в костюме, обращаясь к мобилизованным.

Журналисты «Сибирь. Реалии» описали, как проходила мобилизация в Иволгинске. Людей собрали возле Дома культуры.

- Настроение у всех подавленное, люди говорят тихо. Слышно, как плачет девушка, обняв парня. От журналистов отмахиваются: «Дайте побыть вместе последние минуты». Одному из уезжающих с сумкой через плечо явно за 50. На наши вопросы он отвечать отказался, махнул рукой и сразу отвернулся, – сказано в статье.

Дочь указанного мужчины – Эржена – пообщалась с корреспондентами. Она рассказала, что ее папа живет в селе Верхняя Иволга, ему 51 год и призыв на службу стал неожиданностью.

- Мы очень удивились, когда к нам сегодня днем пришли и принесли повестку. Спорить не стали, что тут сделаешь? Он работает трактористом, зимой – кочегар. После армии в далекой молодости он особо-то и не служил никогда. Так, пару раз на сборы ездил... Страшно ему, конечно. Кто хотел бы по своей воле туда отпускать родного человека? Если бы не повестка, никогда бы туда никто из нашей семьи не поехал, гиблое это дело.

Из каждой тысячи, кто туда едет, по своей воле, может, один человек едет – и то не факт. И кто вернется из этой тысячи? Тоже мало кто. Так мне кажется. Мне непонятна эта война ни тогда, ни сейчас. Очень боюсь потерять папу, – сказала женщина.

Сейчас в Иволгинском районе – самом близком к столице Бурятии Улан-Удэ – проживает порядка 60 тысяч человек. По словам местных жителей, с района хотят забрать не менее тысячи мужчин.

- Мне кажется, это слишком много для такого района! Автобусы едут один за другим, так страшно все это! – сказала журналистам Ольга, жительница села Сотниково.

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