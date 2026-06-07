Выманить зверя из логова 1 Владимир Пастухов

7.06.2026, 14:52

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Владимир Пастухов

О тайных смыслах, вшитых в письмо Зеленского.

Решили с Борисом перенести на «Кухню» стихийно завязавшуюся дискуссию о тайных смыслах, вшитых в письмо Зеленского, если считать, конечно, что таковые там есть. От себя добавлю, что присутствие Невзорова в Украине безусловно сказалось на стиле письма – с искусством оскорблять там все хорошо. Впрочем, в этом жанре Зеленский не нуждается в мастер-классе – сам справится.

В целом у него все получилось: оскорбил знатно и по делу, остается только понять – зачем. Если отбросить версию, что просто душа просила, то должна же быть у этого послания какая-то цель? Постфактум к эфиру, теперь «остынувшим умом» я могу сказать, что единственное, в чем я уверен, так это в том, что случившееся – провокация. А вот что именно хотел спровоцировать Зеленский, я пока сказать затрудняюсь. Тут остается широкое поле для интерпретаций.

Интуитивно мне кажется, что Зеленский хочет воспользоваться тем, что британцы называют momentum, и заставить Путина совершить какую-то фатальную эмоциональную ошибку, которая привела бы к прекращению войны на этой высокой ноте, то есть более-менее на украинских условиях до зимы, которая не обещает быть «ласковым маем». Вот такая эволюция стратегии: от «мира через силу» к «миру через провокацию».

Это такая постмодернистская форма древнерусского «Иду на вы!». Но цель, как тогда, так и сейчас, – выманить зверя из логова. Пусть выйдет в поле, а там видно будет. Что именно за этим должно последовать, судить не берусь – я не военный стратег. Но, скорее всего, это знание и не понадобится, потому что зверь не выманится. Он матерый и осторожный, будет сидеть глубоко в своей берлоге и ждать. Впрочем, может там и сам замерзнуть в конце концов, если зима окажется очень долгой. Но это точно не сразу и, видимо, очень нескоро.

Так или иначе, но письмо Зеленского – не проходное явление, как мне показалось вначале, а некоторая историческая отсечка. И вообще-то теперь, когда все успокоились, оно больше выглядит как послание Трампу, а не Путину. И тут происходит фантастическая трансформация смыслов, потому что под этим углом зрения письмо «о мире» выглядит как объявление о начале нового затяжного этапа войны.

Зеленский почти прямым текстом говорит Трампу: я выжил, а ты вышел из игры, европейцы заняли твое место, и тебе волей-неволей придется подтягиваться вслед за ними, ты теперь не банкуешь, а сидишь за общим столом в качестве одного из нас, а что касается «духа Анкориджа», то пойди и закопай его в дальнем углу своего поля для гольфа. Интересно, что будет, когда кто-то из доброжелателей переведет Трампу это послание с дипломатического на понятийный язык? Собственно, Путин эту ноту расслышал и свой ответ сразу написал как донос.

В целом я жду развития событий с некоторым напряжением, потому что не являюсь поклонником этого жанра. Известно, что хорошо хамит тот, кто хамит без последствий, а здесь они гарантированно будут…

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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