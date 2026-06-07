«Это превышение заоблачной наглости РФ» 5 7.06.2026, 14:11

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Владимир Зеленский

Зеленский призвал наказать Россию за удар по хранилищу ядерных отходов возле ЧАЭС.

Армия России нанесла удар дроном-камикадзе по объекту ядерной энергетики вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Вражеский беспилотник поразил одно из зданий Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, пораженный объект входит в чрезвычайно критическую инфраструктуру. Президент осудил удар, и призвал мир наказать Россию.

По словам главы государства Министерство иностранных дел Украины и Минэнерго уже информируют об инциденте страны-союзницы Киева.

«Россия сознательно ударила именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России», – говорит глава Украины.

Кроме того, по словам Зеленского, этой ночью российская армия атаковала 13 украинских регионов. Согласно его данным, в течение этой недели Россия запустила по Украине 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 управляемых авиабомб.

Что известно об ударе

По информации «Энергоатома», удар по зданию, где хранилось ядерное топливо, произошел 7 июня в 02:10. Из-за попадания дрона на территории частично разрушилось здание приема контейнеров. Там уточнили, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

Атакованное россиянами здание расположено примерно в 15 километрах от ЧАЭС. Объект предназначен для долгосрочного безопасного хранения отработанного ядерного топлива из реакторов типа ВВЭР украинских атомных электростанций.

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