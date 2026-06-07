В Чернобыле Россия ударила в хранилище ядерного топлива

В Чернобыле Россия ударила в хранилище ядерного топлива2
- 7.06.2026, 11:07
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После атаки произошел пожар.
В Чернобыльской зоне ночью 7 июня российский беспилотник попал в здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива. После атаки произошел пожар.
Об этом сообщает украинский «Энергоатом» в Telegram-канале.
По данным компании, около 02:10 вражеский БПЛА атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате удара частично разрушено здание приемки контейнеров.
В «Энергоатоме» уточнили, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.
После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Его оперативно локализовали и полностью ликвидировали.
Пострадавших среди персонала нет.
В то же время радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы. Сейчас специалисты продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют со всеми ответственными государственными службами.
«Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей», - отметили в «Энергоатоме».