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В Чернобыле Россия ударила в хранилище ядерного топлива

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  • 7.06.2026, 11:07
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В Чернобыле Россия ударила в хранилище ядерного топлива
Фото: Getty Images

После атаки произошел пожар.

В Чернобыльской зоне ночью 7 июня российский беспилотник попал в здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива. После атаки произошел пожар.

Об этом сообщает украинский «Энергоатом» в Telegram-канале.

По данным компании, около 02:10 вражеский БПЛА атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате удара частично разрушено здание приемки контейнеров.

В «Энергоатоме» уточнили, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Его оперативно локализовали и полностью ликвидировали.

Пострадавших среди персонала нет.

В то же время радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы. Сейчас специалисты продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют со всеми ответственными государственными службами.

«Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей», - отметили в «Энергоатоме».

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