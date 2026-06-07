«Вам положен перерасчет»: белорусов предупредили о новой уловке аферистов 7.06.2026, 13:59

Схема начинается с безобидного разговора о выплатах.

В Брестской области участились случаи мошенничества, жертвами которых становятся пожилые люди. На этот раз злоумышленники используют тему перерасчета пенсий и звонят от имени сотрудников социальных служб или пенсионного фонда, пишет Onliner.

Схема начинается с безобидного разговора о выплатах. Под предлогом перерасчета пенсии собеседники просят назвать паспортные данные или сообщить код из SMS. После этого пенсионеру может позвонить уже якобы сотрудник милиции и сообщить, что его данные попали в руки преступников.

Дальше сценарий развивается по привычной схеме: человека убеждают срочно «спасти» деньги, перевести их на безопасный счет или передать курьеру. Иногда мошенники сразу представляются правоохранителями и рассказывают о якобы подозрительных операциях по банковскому счету.

В милиции напоминают, что настоящие сотрудники госорганов не просят по телефону сообщать коды из SMS, переводить деньги или передавать их незнакомым людям. Если разговор касается денег и сопровождается требованиями действовать немедленно, лучше сразу прекратить общение и самостоятельно связаться с организацией, от имени которой звонят.

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