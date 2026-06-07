Беспокойное лето Лукашенко 2 7.06.2026, 14:25

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Фото: Getty Images

Давление со всех сторон доставляет диктатору серьезный дискомфорт.

Вокруг Беларуси наблюдается усиленное движение. Повышается международная значимость белорусского вопроса. На официальный Минск оказывается давление с разных сторон. И это создает для Лукашенко немалый дискомфорт, пишет на «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Перспективы перелома в войне

Письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому руководителю Владимиру Путину с предложением встретиться, провести переговоры и остановить войну можно считать определенным рубежом в долгом и ожесточенном российско-украинском военном противостоянии. Конфликт приблизился к кульминации.

Теперь, спустя четыре года полномасштабной российской войны против Украины, некоторые вещи стали более понятными. Когда российская стратегия блицкрига («взять Киев за три дня») провалилась, война стала позиционной, и среди экспертов преобладало мнение, что в таком конфликте Россия имеет преимущество.

Мол, ее запас прочности выше. Главным образом потому, что недемократические государства во время военного конфликта более устойчивы.

Однако теперь выясняется, что в вопросе войны на истощение все сложнее. Украина понесла значительные потери. Общество сильно устало от войны. Коррупционные скандалы в определенной степени подрывают моральный дух украинской нации.

Руководство демократического государства вынуждено учитывать общественные настроения.

Однако Украину вдохновляет не только западная помощь, но и преимущество в войне дронов.

А вот Россию буквально в последние месяцы настигли серьезные проблемы. Это и застой на поле боя, и трудности с набором в армию, и большой дефицит государственного бюджета.

Однако главная проблема оказалась в другом. Война пришла в Россию, затронула образ жизни людей, стала фактом сознания рядового обывателя. Отключения интернета власти связывают с военными действиями, угрозой со стороны украинских дронов, которые летают по всей европейской части РФ.

Выяснилось, что масштаб России с военной точки зрения имеет не только преимущества, но и недостатки. Прежде всего потому, что огромную территорию невозможно полностью прикрыть средствами ПВО. В результате атак украинских дронов в ряде российских регионов появился дефицит бензина, а эксперты предупреждают о приближении топливного кризиса.

Что знает украинская разведка?

Изменения в российско-украинской войне создают новую ситуацию для Беларуси. По инициативе Украины вновь актуализировалась проблема участия белорусского государства в войне. В своем письме Путину Зеленский пишет:

«Вы хотите втянуть в войну еще больше Беларусь, и теперь мы вынуждены готовиться еще и к этому».

В публичном пространстве нет никакой конкретики относительно того, что из Беларуси готовятся реальные военные действия против Украины или западных соседей. Однако если вопрос об угрозе нападения с белорусской территории поднимается в официальном документе, получившем международный резонанс (письмо Зеленского), то, вероятно, украинская разведка располагает тревожной информацией.

Если Путин действительно подталкивает Беларусь к полноценному участию в войне, то это скорее свидетельствует о жесте отчаяния с его стороны.

Можно предположить, что во время переговоров с лидерами европейских стран Зеленский не был голословным, а приводил конкретную информацию с призывом повлиять на Александра Лукашенко. Иначе вряд ли президент Франции Эммануэль Макрон позвонил бы в Минск.

Рост значимости белорусского вопроса

В любом случае можно констатировать, что вокруг Беларуси наблюдается усиленная активность. Повышается международный вес белорусского вопроса. На официальный Минск оказывается давление с разных сторон.

Путин может требовать вступления в войну или просто пугать Украину военными угрозами. Со своей стороны Киев ведет дипломатическую и информационную атаку на руководство Беларуси. Активизировались контакты между Минском и европейскими столицами. Так, Беларусь посетил глава французской разведки Николя Лернер.

Отдельная тема — белорусско-американские переговоры. Анонсированный очередной визит в Минск специального представителя президента США Джона Коула пока не состоялся. 28 апреля он заявил, что планирует приехать в Беларусь в ближайшие 2–3 недели.

Можно сделать вывод, что в переговорном процессе появились какие-то проблемы, стороны не могут договориться о соглашении.

А что же Лукашенко? Давление со всех сторон создает ему серьезный дискомфорт. Особенно трудно выдерживать принуждение со стороны Москвы. Но втягиваться в войну, которая явно складывается не в пользу России, было бы политическим самоубийством для действующего режима Беларуси.

Уязвимость Беларуси и сдержанность Лукашенко

Довольно неприятная для Минска ситуация складывается на украинском направлении. Заявления Киева в адрес режима Лукашенко становятся все более жесткими. Дело доходит до прямых оскорблений и угроз в адрес самого белорусского правителя. Зеленский говорил о «возможности превентивно работать… в отношении фактического руководства Беларуси».

И здесь удивляет реакция Лукашенко. Всю свою политическую жизнь он воплощал образ «крутого парня», сильного политика, который постоянно демонстрирует силу. Много раз он угрожал соседям и ядерным оружием, и ракетными комплексами «Орешник».

А тут вдруг долго молчал, несмотря на обвинения и угрозы со стороны Украины на протяжении нескольких месяцев. И только в Астане 29 мая сорвался и не удержался от оскорбления в адрес Зеленского.

Но осторожность и сдержанность Лукашенко вполне объяснимы. Это показатель уязвимости Беларуси и нынешнего режима. Лукашенко реально боится Украины. Он видит, что делают украинские дроны с нефтепереработкой и объектами военно-промышленного комплекса на территории России. Пока они еще не начали охотиться за бензовозами и железнодорожными цистернами, которыми в Россию перевозят белорусское топливо в качестве «братской» помощи.

Причем Лукашенко понимает, что в случае чего Россия вряд ли придет на помощь. Потому что сама не знает, как защититься от украинских дронов. И Беларусь может остаться один на один с украинской армией, которая сегодня представляет серьезную силу. Поэтому и приходится прятать свою гордость.

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