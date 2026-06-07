Косово проводит досрочные выборы после месяцев политического паралича 7.06.2026, 13:50

Страна Западных Балкан голосует уже третий раз за год.

В Косово 7 июня стартовали досрочные парламентские выборы, которые должны определить будущее страны после длительного политического тупика и институционального кризиса.

Об этом сообщает Euronews.

Страна Западных Балкан проводит уже третьи парламентские выборы за чуть более чем год на фоне растущего недовольства граждан политической ситуацией.

Голосование происходит после нескольких месяцев институционального паралича. В апреле парламент, который остается глубоко разделенным, не смог избрать нового президента, что еще больше обострило кризис после безрезультатных выборов в феврале 2025 года.

Партия премьер-министра Альбина Курти «Vetëvendosje» победила на тех выборах, однако не смогла сформировать стабильное большинство. Это привело к политическому тупику и новым выборам.

После повторного голосования политическая сила Курти снова получила больше всего мест в парламенте и сформировала правительство при поддержке представителей национальных меньшинств. В то же время противостояние между властью и оппозицией не прекратилось.

В частности, бойкот оппозиционными силами голосования по избранию президента в конце концов привел к роспуску парламента и проведению очередных досрочных выборов.

Накануне голосования часть избирателей выражала разочарование из-за постоянной политической нестабильности. Некоторые сомневаются, что нынешние выборы принесут другой результат, чем предыдущие.

Бывшая президент Косово Вйоса Османи, которая сейчас баллотируется в парламент от своей бывшей партии, Демократической лиги Косово (LDK), призвала политические силы после выборов искать компромиссы и как можно быстрее сформировать действенные государственные институты.

«Я очень надеюсь, что народ Косово поможет нам достичь этого результата, создав демократический баланс между политическими партиями здесь, в Косово, который заставит все политические партии сесть за стол переговоров и обеспечить достижение соглашения о создании институтов как можно скорее», - подчеркнула она.

В то же время аналитики предупреждают, что нынешнее голосование может не стать выходом из кризиса. Политический исследователь Арди Ука считает, что Косово фактически застряло в цикле повторных выборов, а признаков готовности к компромиссу между главными политическими силами пока почти нет.

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