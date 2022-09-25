CША пообещали России «катастрофу» в случае применения ядерного оружия 11 25.09.2022, 21:22

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Вашингтон даст решительный ответ вместе с союзниками.

США предупредили Россию, что применение ядерного оружия в войне с Украиной повлечет «катастрофические последствия».

Об этом в интервью ABC News в воскресенье сообщил советник Белого дома по вопросам безопасности Джей Салливан, комментируя заявления президента Владимира Путина, который пригрозил использовать «все имеющиеся средства», чтобы отбить возможные атаки на аннексируемые территории Украины.

«Мы были предельно ясны и подчеркнули им (русским - ред.), что США дадут решительный ответ вместе с союзниками и партнерами», - заявил Салливан, добавив, что эта информация была доведена в ходе «прямых» переговоров «на самом высоком уровне».

По словам Салливана, массовая мобилизация, объявленная в России 23 сентября, свидетельствует о проблемах, которые испытывает армия. А ее следствием уже стали протесты против действий режима Владимира Путина.

«То, что мы видим на улицах, это глубокое неудовольствие тем, что делает Путин, - сказал Салливан. - В конечном итоге российскому народу предстоит определить будущее России и о то, какое сопротивление будет оказано тому, что пытается сделать Путин, призывая (в армию) сотни тысяч молодых людей».

Объявляя о мобилизации - первой для России с 1941 года - Путин обвинил западные страны в ядерном шантаже и пригрозил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Он добавил, что Россия «располагает различными средствами поражения», кооторые «по отдельным компонентам» превосходят вооружение НАТО.

Салливан отказался конкретизировать, какой именно ответ заготовили США на случай применения ядерного оружия. «Мы хотим донести принцип, что будут катастрофические последствия, при этом не участвуя в риторике «око за око», - пояснил он.

В странах НАТО размещено около 100 единиц американского тактического ядерного оружия, которое может быть использовано для симметричного ответа - это покажет решимость и напомнит Москве об опасности ее собственных действий, считает Матью Крониг, эксперт вашингтонского Atlantic Council.

Кроме того, полагает он, США могут предоставить Украине самолеты, ракеты Patriot, батареи ПВО THAAD и дальнобойные ракетные системы, которые позволят наносить удары по целям глубоко внутри территории России.

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