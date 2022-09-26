В российских регионах жгут военкоматы 26.09.2022, 8:04

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Их забрасывают коктейлями Молотова.

В воскресенье в Калининградской и Ленинградской областях России, а также в Мордовии подожгли военкоматы.

Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на местные СМИ и телеграм-каналы 47news, Amber Mash, «Калининград №1», 7х7

В городе Кировск Ленинградской области подожгли военкомат, подвесив на оконную решетку канистру с горючим.

Как сообщает 47news, в половину пятого утра неизвестный в Кировске просверлил отверстие в окне одного из кабинетов военкомата и вставил в него шланг, который постепенно подавал горючее из канистры, подвешенной к решетке на окне. Загорелся кабинет площадью около десяти квадратных метров, пожар потушил ночной сторож. Поджигателя пока поймать не удалось.

В Черняховске в Калининградской области в военкомат бросили «коктейль Молотова», сообщает Amber Mash. Утверждается, что загорелась стена здания, площадь пожара составляла полтора метра, но его потушили дежурные. При этом «Калининград №1» утверждает, что загорелась только табличка, а самое здание не пострадало. Оба канала сообщают, что сейчас на месте полицейские проводят проверку. Amber Mash уточняет, что поджигателя задержали.

Также в ночь на воскресенье загорелся военкомат в городе Рузаевка в Мордовии после того, как в окно здания бросили два «коктейля Молотова». Об этом сообщает 7х7 со ссылкой на сам военкомат.

Кроме того, стало известно, что загорелось здание администрации под Гатчиной в Ленинградской области. В него тоже бросили «коктейли Молотова». Площадь пожара составила 50 квадратных метров, пострадавших нет.

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