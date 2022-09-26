Правая коалиция побеждает на парламентских выборах в Италии 1 26.09.2022, 8:16

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Премьер-министром впервые в истории страны может стать женщина.

В Италии в воскресенье, 25 сентября, прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным экзит-поллов, победу одержала правая коалиция, набрав 43−47% голосов.

Об этом сообщает Politico.

Новым премьер-министром может стать лидер партии «Братья Италии" Джорджия Мелони. Таким образом, она будет первой женщиной-главой правительства в истории страны.

Результаты экзит-пола показали, что Братья Италии набрали 23−27%, а их союзники — партии «Лига» и «Вперед, Италия» — 9,5−13,5% и 6−8%, соответственно.

Согласно данным опроса, проведенного социологическим агентством SWG для телевидения La7, правая коалиция в целом получит 43−47% голосов.

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«Если экзит-поллы подтвердятся, правые возьмут контроль в критический момент для экономики Италии и Европы, когда война России против Украины повлечет за собой инфляцию и проверит границы единства Запада против Москвы», — добавили журналисты Politico.

В то же время, партия «Вперед, Италия», Сильвио Берлускони, а также «Лига» Маттео Сальвини были известны как открытые союзники российского диктатора Путина.

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