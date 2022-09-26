В Гомеле пенсионерка решила прогнать тараканов из квартиры дымовой шашкой 3 26.09.2022, 8:26

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фото: ЧП ГОМЕЛЬ

А сама в это время решила уйти.

В Гомеле 25 сентября жители многоэтажки на улице Старочерниговской увидели клубы дыма из окна квартиры и вызвали спасателей. Оказалось, никакого пламени в помещении не было — хозяйка просто решила прогнать тараканов дымовой шашкой, пишет паблик «ЧП Гомель».

Инцидент произошел около 16.20. Люди увидели как из окна многоквартирного дома на втором этаже идет дым. Обеспокоенные граждане вызвали спасателей, которые оперативно прибыли на вызов.

Сотрудники МЧС проникли в квартиру через окно и выяснили, что дым идет не от разгорающегося пламени, а от дымовой шашки.

Вскоре на место происшествия пришла пожилая хозяйка квартиры. Пенсионерка пояснила, что решила травить тараканов в квартире с помощью дымовой шашки, а сама на это время решила уйти.

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