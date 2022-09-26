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Британская разведка: Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки

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  • 26.09.2022, 8:44
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Британская разведка: Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки

Новобранцы будут быстро погибать.

Россия уже призвала несколько десятков тысяч человек без военного опыта. После минимальной подготовки их направят на украинский фронт.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на военные базы начали прибывать первые группы людей, призванных в рамках частичной мобилизации в России. Выписано уже несколько десятков тысяч повесток. Теперь Россия столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением войск.

По данным британской разведки, в отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не в специализированных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призванных военнослужащих в течение нескольких лет не имели военного опыта.

«Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, предполагает, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой», - говорится в сообщении и отмечается, что среди новобранцев ожидается высокая степень сокращения личного состава.

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