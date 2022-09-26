Канада не дала визы лукашистам для заседания по Ryanair 2 26.09.2022, 9:08

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Версию режима даже не хотят слушать.

Канада не выдала визы белорусской делегации для участия в предстоящем заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолетом Ryanair. Об этом заявил в интервью кремлевскому изданию РИА Новости глава лукашенковского МИД Макей.

23 мая 2021 года вынудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был фактически захвачен и посажен в Минске.

После этого Совет ЕС запретил белорусским самолетам использовать европейское воздушное пространство и аэропорты. Позже к санкциям присоединились и страны, не входящие в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.

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