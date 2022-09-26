В Беларуси массово закрывают частные школы 3 26.09.2022, 11:01

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Восемь закрыли, еще 12 получили предписания о прекращении работы.

Стало известно, что в Беларуси за неделю закрылось 8 частных школ, а еще 12 получили предписания о прекращении деятельности.

Об этом сообщили в эфире госТВ. Ранее о ситуации с частными школами высказался Лукашенко. Он назвал частные школы «антигосударственной клоакой».

Ранее читательница сайта Charter97.org рассказала, как ее дочь училась в частной школе «Смартскул», на которую обрушился с критикой диктатор.

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