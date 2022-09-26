закрыть
26 сентября 2022, понедельник, 11:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси массово закрывают частные школы

3
  • 26.09.2022, 11:01
  • 1,574
В Беларуси массово закрывают частные школы

Восемь закрыли, еще 12 получили предписания о прекращении работы.

Стало известно, что в Беларуси за неделю закрылось 8 частных школ, а еще 12 получили предписания о прекращении деятельности.

Об этом сообщили в эфире госТВ. Ранее о ситуации с частными школами высказался Лукашенко. Он назвал частные школы «антигосударственной клоакой».

Ранее читательница сайта Charter97.org рассказала, как ее дочь училась в частной школе «Смартскул», на которую обрушился с критикой диктатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко