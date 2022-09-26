Фейгин: Если ядерный удар будет нанесен из Беларуси, Запад ответит по резиденциям Лукашенко 4 26.09.2022, 11:43

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Марк Фейгин

Фото: AP

С диктатором покончат.

Не исключено, что НАТО введет свои войска на территорию Украины, в случае применения Россией ядерного оружия, даже демонстрационного.

Такое мнение выразил российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в новом выпуске программы «Аргумент».

«Если исходить из рационального – то нет (применение ядерного оружия Россией невозможно – прим.). Последствия необратимые будут такими, что будущего вообще у российской власти, может, у России как таковой… Будет туманным, выразимся аккуратно. Потому что это не будет нападение страны с ядерным оружием на страну, не обладающую ядерным оружием, какой Украина является… Ответ ядерных стран будет точно, гарантировано. Как я прогнозирую, если это будет демонстрационный взрыв где-нибудь в море, чтобы не было жертв (хотя не знаю, какие вызовет последствия такой взрыв), могут они на такое пойти… Мой прогноз: тогда не исключено, что НАТО введет свои войска на территорию Украины, дабы прекратить вообще», – говорит Фейгин.

В случае, если ядерный удар будет нанесен с территории Беларуси, считает Фейгин, последствия для России все равно будут. Только в этом случае последствия будут и для режима Лукашенко.

«По всем резиденциям Лукашенко точно будет – независимо от того, как ответят в Москве – произведен удар ракет. Возможно, даже Запад ударит. Тут покончат уже с Лукашенко, потому что это очень опасная история: это не мы, это вот кто-то, безъядерная страна», – комментирует он.

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