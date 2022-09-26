Эксперт: Многие российские мобилизованные могут не доехать до Украины 8 26.09.2022, 12:15

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Просто придут в негодность.

Главред Defense Express Олег Катков считает, что Россия может потерять часть своих мобилизованных военных еще по пути в Украину. Об этом он сказал во время эфира на «Эспрессо».

«Сейчас количество личного состава имеет значительно меньшее значение, чем 70 лет назад. Однако численность армии всегда играет одну из ключевых ролей в ходе боевых действий. Особенно, когда армия ведет контрнаступление. Другой важный аспект в российской мобилизации состоит в том, что многие россияне не доедут до Украины. Многие из мобилизованных будут непригодны к боевым действиям после долгого перекидывания на фронт», - добавил Катков.

При этом главред Defense Express предупреждает, что этой угрозой все же пренебрегать не стоит.

«Времена, когда можно было воевать массой народа с винтовками и несколькими пулеметами на полк, уже давно прошли. Однако не следует пренебрегать этой угрозой. Количество личного состава всегда имеет большое значение», - пояснил он.

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