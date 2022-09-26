«Выживут только крупные компании» 26.09.2022, 12:35

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Белорусские дальнобойщики в панике.

Опрос среди автоперевозчиков показал, что почти половина респондентов опасается развития морских и ж/д путей доставки грузов, пишет «Онлайнер». «Выживут только крупные компании, количество сухопутных перевозок сократится», — так посчитало 44% опрошенных.

Треть участников опроса, проведенного среди белорусских пользователей международной биржи автоперевозок ATI.SU, не считает, что перевозка другими видами транспорта сильно повлияет на рынок. 31% респондентов выбрали вариант ответа «Железные дороги и морские пути не заменят автоперевозки».

Четверть опрошенных (25%) отметили: «Развитие ж/д и морских путей положительно повлияет на дальнобойщиков — ведь до портов грузы нужно доставлять по суше».

«Опасения части игроков рынка можно понять. В последние полгода на белорусском рынке международных автоперевозок наблюдается как снижение объемов, так и падение ставок, — озвучила мнение Татьяна Солдатенко, директор компании представителя «Биржи ATI.SU в Беларуси». — Но неправильно думать, что развитие железных дорог и морских путей — причина упадка автоперевозок. Поставки другими способами стараются внедрить там, где на автомобилях работать стало невозможно. Не исключено, что развитие морских перевозок сможет стимулировать автомобильные и усилить спрос на доставку грузов в российские порты».

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