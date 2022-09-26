Названа полезная для сердца доза кофе

Названа полезная для сердца доза кофе2
- 26.09.2022, 13:12
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Опубликованы результаты исследования немецких ученых.
Ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне обнаружили, что кофеин помогает активизации белка p27, который имеется в митохондриях основных типов клеток сердца, пишет medicina.ua.
Регулярное употребление кофе помогает запустить процесс, который улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов.
Специалисты отмечают, что эффект достигается после того, как в организм поступает достаточное количество кофеина - согласно расчетам, это примерно четыре чашки кофе. Впрочем, точный объем напитка исследователи не уточнили.
- До сих пор считалось, что белок р27 действует лишь в ядрах клеток, контролируя их жизненный цикл. Однако теперь его можно назвать и усилителем энергетического обмена, а кофе - возможным защитником сердца, - говорится в статье.
Как показали эксперименты, прием кофеина ускоряет процесс восстановления тканей сердца после инфаркта. В целом клетки сердца становятся более устойчивыми к неблагоприятным воздействиям.
Авторы исследования указывают на то, что защитное действие вещества для сердца наблюдалось при таких заболеваниях, как диабет, ожирение, а также при возрастных изменениях.