В ГАИ показали, что стало с легковушкой «Рено» после столкновения с трактором
- 26.09.2022, 13:56
Четыре человека в больнице.
Авария произошла 25 сентября на 42-м километре автодороги Лепель - Полоцк - граница РФ, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Перед «Рено Меган» ехал трактор «Беларус-821» с прицепной бочкой. 39-летний водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию, и произошло столкновение.
От удара «Рено» съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Травмированные водитель и три пассажира «Рено» доставлены в больницу.