В ГАИ показали, что стало с легковушкой «Рено» после столкновения с трактором 26.09.2022, 13:56

Четыре человека в больнице.

Авария произошла 25 сентября на 42-м километре автодороги Лепель - Полоцк - граница РФ, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Перед «Рено Меган» ехал трактор «Беларус-821» с прицепной бочкой. 39-летний водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию, и произошло столкновение.

От удара «Рено» съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Травмированные водитель и три пассажира «Рено» доставлены в больницу.

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