Десантники ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов 1 26.09.2022, 15:24

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Видеофакт.

В одном из недавно освобожденных населенных пунктов Украины на сельской улице уничтожены и повреждены несколько боевых бронированных машин и минимум полдесятка российских оккупантов.

Об этом на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» сообщила служба связей с общественностью командования Деантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, опубликовав соответствующее видео. Ролик снят «экскурсоводом» из 80-ой ДШ бригады ВСУ, которая и уничтожила данную колонну.

«Граждане РФ, мобилизация для вас превратится в могилизацию. Лучше сдавайтесь в плен, это сохранит вам жизнь», — резюмируется в сообщении.

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