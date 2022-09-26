Десантники ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов

Десантники ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов1
- 26.09.2022, 15:24
- 5,052
Видеофакт.
В одном из недавно освобожденных населенных пунктов Украины на сельской улице уничтожены и повреждены несколько боевых бронированных машин и минимум полдесятка российских оккупантов.
Об этом на своей страничке в социальной сети «Фейсбук» сообщила служба связей с общественностью командования Деантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, опубликовав соответствующее видео. Ролик снят «экскурсоводом» из 80-ой ДШ бригады ВСУ, которая и уничтожила данную колонну.
«Граждане РФ, мобилизация для вас превратится в могилизацию. Лучше сдавайтесь в плен, это сохранит вам жизнь», — резюмируется в сообщении.