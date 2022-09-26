Украинские воины уничтожили передовые позиции оккупантов на Донбассе 26.09.2022, 15:45

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Позиции оккупантов накрыло множество почти одномоментных разрывов с яркими вспышками.

На протяжении прошлых суток защитники Украины отразили атаки российских оккупантов в районах тринадцати населенных пунктов в Донецкой области. Об этом в утреннем отчете на страничке в социальной сети «Фейсбук» Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщил его спикер Александр Штупун.

На Бахмутском направлении враг штурмовал наши позиции у Спорного, Соледара, Бахмута, Подгорного, Выемки, Курдюмовки и Зайцево.

Под Горловкой – у Майорска.

Под Донецком – у Каменки, Первомайского и Новомихайловки.

Под Угледаром – у Победы и Павловки.

В свою очередь, 25-ая отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада сообщила про уничтожение сегодня утром позиций российских оккупантов в Донецкой области.

На представленном видео, снятом беспилотным летательным аппаратом, видно множество частых почти одномоментных разрывов с яркими вспышками и «грибами».

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