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Какую реакцию вызвало закрытие частных школ в Беларуси

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  • 26.09.2022, 16:11
  • 5,048
Какую реакцию вызвало закрытие частных школ в Беларуси

За неделю закрылось уже восемь учебных заведений.

Стало известно, что в Беларуси за неделю закрылось 8 частных школ, а еще 12 получили предписания о прекращении деятельности.

Вот как на это отреагировали читатели телеграм-канала Хартия-97%:

— Я считаю, что у человека должен быть выбор, где учиться. Закрытие частных школ — полный идиотизм, подмахивание диктатору.

— Зачем закрывать частные школы?! Пусть у родителей будет выбор, в какую школу определить ребенка. Наверное, закрывают частные школы, чтобы народ не сравнил, каково учиться в частной школе и каково в государственной.

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