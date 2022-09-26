Какую реакцию вызвало закрытие частных школ в Беларуси

Какую реакцию вызвало закрытие частных школ в Беларуси3
- 26.09.2022, 16:11
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За неделю закрылось уже восемь учебных заведений.
Стало известно, что в Беларуси за неделю закрылось 8 частных школ, а еще 12 получили предписания о прекращении деятельности.
Вот как на это отреагировали читатели телеграм-канала Хартия-97%:
— Я считаю, что у человека должен быть выбор, где учиться. Закрытие частных школ — полный идиотизм, подмахивание диктатору.
— Зачем закрывать частные школы?! Пусть у родителей будет выбор, в какую школу определить ребенка. Наверное, закрывают частные школы, чтобы народ не сравнил, каково учиться в частной школе и каково в государственной.