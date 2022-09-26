В Дагестане протестующие против мобилизации подрались с полицейскими

В Дагестане протестующие против мобилизации подрались с полицейскими10
- 26.09.2022, 16:35
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В стране начались новые стихийные митинги.
В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной, сообщает «Кавказ.Реалии».
Больше всего людей собралось в Махачкале - несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. Около 20 ее участников задержали.
В митинге в Хасавюрте принимают участие около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие им сопротивляются.
Акция протеста началась и в Нальчике. К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.