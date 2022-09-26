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В Литве обнаружили контрабандные сигареты в поезде с кирпичами из Беларуси

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  • 26.09.2022, 16:53
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В Литве обнаружили контрабандные сигареты в поезде с кирпичами из Беларуси

Стоимость сигарет оценили в 205 000 евро.

В Литве обнаружили контрабандные сигареты в поезде с кирпичами из Беларуси. Всего таможенники извлекли из тайников, оборудованных в вагонах, 110 коробок. Стоимость сигарет Minsk Capital QS i Fest оценили в 205 тысяч евро, сообщает литовская Таможенная уголовная служба.

Литовцы по-прежнему находят сигареты из Беларуси, спрятанные в грузовых поездах. Белорусы прячут контрабанду в вагонах с древесными гранулами и углем, в вагонах с доломитом и известняком, со щебнем.

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