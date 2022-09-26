Стрельба в школе Ижевска: количество жертв возросло до 15 5 26.09.2022, 17:01

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Среди них – 11 детей.

Следственный комитет России сообщил, что количество жертв в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске возросло до 15. Среди погибших 11 человек – школьники, остальные – взрослые. Об этом пишут российские СМИ.

Также сообщается, что ранения получили 24 человека, среди них – 22 ученика и 2 взрослых. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня, 26 сентября, вооруженный мужчина в черной одежде проник в школу №88 в российском городе Ижевск, где открыл стрельбу из двух пистолетов, в результате чего погибли ученики и взрослые. После совершённого нападающий застрелился в одном из кабинетов учебного заведения.

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