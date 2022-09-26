Кочанова: Старшеклассников и студентов можно задействовать в уборке урожая

Кочанова: Старшеклассников и студентов можно задействовать в уборке урожая11
- 26.09.2022, 17:29
- 2,668
Спикер «совета республики» отличилась скандальным заявлением.
Участие студентов и старшеклассников в уборке урожая «воспитывает у них доброе отношение к труду» и «уважение к тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность». Таким мнением поделилась спикер «совета республики» Наталья Кочанова, сообщает сайт «Минск-Новости».
- У нас нет законодательных запретов на это. Думаю, что для городских и областных школ это будет как никогда актуально, — подчеркнула Кочанова.