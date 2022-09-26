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Кочанова: Старшеклассников и студентов можно задействовать в уборке урожая

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  • 26.09.2022, 17:29
  • 2,668
Кочанова: Старшеклассников и студентов можно задействовать в уборке урожая
Наталья Кочанова

Спикер «совета республики» отличилась скандальным заявлением.

Участие студентов и старшеклассников в уборке урожая «воспитывает у них доброе отношение к труду» и «уважение к тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность». Таким мнением поделилась спикер «совета республики» Наталья Кочанова, сообщает сайт «Минск-Новости».

- У нас нет законодательных запретов на это. Думаю, что для городских и областных школ это будет как никогда актуально, — подчеркнула Кочанова.

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