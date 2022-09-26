В Беларуси начнут включать отопление в домах 5 26.09.2022, 18:03

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Решили не дожидаться +8 градусов.

Стало известно, что в одном из регионов Беларуси отопление в жилом фонде включат раньше установленных норм. Об этом рассказал «мэр» Бреста в своем телеграм-канале.

По словам Александра Рогачука, в последние дни жители города стали чаще звонить в Брестский горисполком, спрашивая о сроках включения отопления в жилфонде.

Председатель Брестского горисполкома напомнил, что, по нормам, решение о начале отопительного сезона принимают местные власти, когда среднесуточные температуры в течение пяти дней подряд составляют +8 градусов и ниже. Но при этом Рогачук сказал о готовности включить тепло в домах брестчан раньше, не дожидаясь 5-дневной нормы холодов.

- Учитывая озабоченность жителей города и предварительный прогноз погоды, а также развитие эпидемической ситуации в Бресте в целом, в ближайшее время примем решение по досрочному включению отопления в жилых домах, - прокомментировал чиновник.

Когда именно в Бресте включат отопление, Рогачук пообещал точнее проинформировать белорусов в своем телеграм-канале.

Интересно, что своим подписчикам он также предложил проголосовать: включать тепло в домах или нет. На момент написания статьи более 700 человек проголосовали за включение отопление, а еще более 250 написали, что готовы подождать и тепло включать досрочно в квартирах не стоит.

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