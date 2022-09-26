закрыть
26 сентября 2022, понедельник, 19:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы

3
  • 26.09.2022, 18:24
  • 12,314
В оккупированном Крыму раздались громкие взрывы
иллюстрационное фото

Взрывы прозвучали в селе Луганское, поселке Гурзуф и Симферополе.

Сегодня, 26 сентября, во временно оккупированном Крыму слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах и возможной работе ПВО в Ялте, селе Луганское, поселке Гурзуф и Симферополе.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин