На «Северном потоке-2» обнаружили утечку 1 26.09.2022, 19:15

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«Газпром» за сутки потерял газа почти на $300 млн.

Морское управление Дании обнаружило утечку на российском газопроводе «Северный поток 2». Она произошла недалеко от острова Борнхольм. Власти сочли обстановку опасной для судоходства: кораблям рекомендовали обходить район ЧП за 8 км.

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG подтвердил факт аварии на одной из ниток газопровода. Ночью диспетчер зафиксировал резкое падение давления со 105 до 7 бар в линии А. О случившемся оповестили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Представитель Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек заявил, что «в каком-то месте» на протяжении газопровода, «вероятно, появилась дыра». Идет расследование.

Чтобы обеспечить плановое давление в трубе «Газпром» закачал в нее 177 млн кубометров газа. С учетом падения давления в 15 раз, компания могла потерять 165 млн кубов сырья рыночной стоимостью 280 млн долларов.

Морской газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии. Его строительство оценивалось в 9,5 млрд евро. Однако газопровод так и не запустили: Германия приостановила его сертификацию после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а США внесли в санкционный список Nord Stream 2 AG. При этом обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к эксплуатации.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал снять санкции с «Северного потока 2». Однако вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что одобрение запуска трубопровода фактически будет «капитуляцией Европы перед Россией».

В июне стало известно, что Минфин Германии планирует национализировать пролегающую по стране часть магистрали. Власти не исключили частичного демонтажа трубы, чтобы использовать ее для поставок газа с плавучих регазификационных терминалов СПГ. Также разобрать «Северный поток — 2» призывал президент Польши Анджей Дуда.

В мае «Газпром» сообщил, что расположенная в России инфраструктура магистрали будет использоваться для газификации северо-западных регионов.

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