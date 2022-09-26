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ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех «Тигров»

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  • 26.09.2022, 20:23
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ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех «Тигров»

Видеофакт.

Украинские военные устроили засаду на врага в Донецкой области и уничтожили экипажи трех «Тигров».

Об этом сообщает ССО ВСУ.

«Удачная охота на российские «Тигры», — говорится в сообщении.

Военным ССО удалось устроить удачную засаду противника в лесном массиве в Донецкой области. В ходе операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех «Тигров».

«После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач», – добавили военные.

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