Зеленский назвал «цель номер один» на фронте

Зеленский назвал «цель номер один» на фронте1
- 26.09.2022, 23:06
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Президент Украины назвал направление, где ситуация особенно острая.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 сентября, заявил, что сейчас цель № 1 для защитников Украины — Донецкая область, передает «Новое время».
Глава государства рассказал, что сейчас ситуация там особенно острая, и Силы обороны делают все, чтобы сдержать активность оккупантов: «Именно там сейчас наша цель № 1, потому что и для оккупантов Донбасс — все еще цель № 1».
Зеленский добавил, что, несмотря на очевидную бессмысленность войны для страны-агрессора и то, что оккупанты утратили инициативу, командование российской армии продолжает гнать их на смерть.
«Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат… Российская мобилизация — это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток „пушечного мяса“. Иного смысла в российской мобилизации нет», — заявил президент.
Он отметил, что оккупанты, ощутив, что проигрывают, пытаются этот момент оттянуть и обеспечить некую активность на фронте.