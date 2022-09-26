В Дагестане отменена мобилизация? 26.09.2022, 23:45

Со вчерашнего дня в городах республики проходят акции протеста.

В Дагестане на фоне массовых протестов отменили мобилизацию. Приказ военного комиссара республики Д. Мустафиева опубликовал Telegram-канал Ateo Breaking.

«Приостановить до отдельного распоряжения все мероприятия, проводимые согласно приказу военного комиссара Республики Дагестан от 21 сентября 2022 г. №276 "Об объявлении мобилизации», — говорится в приказе.

Со вчерашнего дня в городах республики проходят акции против мобилизации. Силовики жестко разгоняли людей, вышедших на улицы. Протестующие оказывали силовое сопротивление. «На нас никто не нападал, это Россия напала на Украину! Нет войне! Наши дети не удобрение!» — говорили женщины на митинге. Полиция завела уже 46 административных дел за участие в несанкционированном митинге и восемь уголовных дел за нападение на полицейских. В том числе уголовные дела возбуждены «за экстремистские призывы».

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