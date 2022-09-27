Основатель Pink Floyd послал Путина «на три буквы» 23 27.09.2022, 9:24

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Роджер Уотерс

Роджер Уотерс написал открытое письмо главе РФ.

Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Оно опубликовано на странице Уотерса в «Фейсбуке».

«Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили «Да, пожалуйста», это сразу сильно облегчило бы задачу. Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** , и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики», — заявил он.

Уотерс добавил, что в случае заключения мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться. «Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны, ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, спровоцированная или нет», — добавил Уотерс.

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