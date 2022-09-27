ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном Купянске-Узловом

ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном Купянске-Узловом1
- 27.09.2022, 20:51
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Видеофакт.
Украинские защитники подняли Государственный флаг Украины в деоккупированном Купянске-Узловом Харьковской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сегодня стало известно о том, что украинские силы полностью контролируют поселок городского типа, который являлся важным логистическим узлом для россиян.
Теперь разведчики обнародовали видео с поднятием украинского флага в Купянске-Узловом.