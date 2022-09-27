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ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном Купянске-Узловом

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  • 27.09.2022, 20:51
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ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном Купянске-Узловом

Видеофакт.

Украинские защитники подняли Государственный флаг Украины в деоккупированном Купянске-Узловом Харьковской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сегодня стало известно о том, что украинские силы полностью контролируют поселок городского типа, который являлся важным логистическим узлом для россиян.

Теперь разведчики обнародовали видео с поднятием украинского флага в Купянске-Узловом.

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