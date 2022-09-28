Путину поставили ультиматум 28.09.2022, 9:47

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Индия и Китай дали главе Кремля «крайние сроки» для завершения войны.

Индия и Китай на саммите ШОС поставили ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину по поводу войны в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов в интервью «24 каналу» рассказал, что Запад до сих пор просит Украину не наносить удары по территории России и пока не дает дальнобойное вооружение на 200 – 300 километров. Хотя это помогло бы серьезно усложнить жизнь российским оккупантам.

«Если раньше американцы не хотели спровоцировать полную мобилизацию, теперь это произошло. Это ведь сколько жизней можно спасти! Но, к сожалению, здесь конъюнктура международной политики зависит не от нас. Наши партнеры на сегодняшний день не готовы, чтобы мы вели огонь по России», – отметил Жданов.

Эксперт рассказал, что по некоторым слухам, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил путину на саммите ШОС, что диктатор начал войну не в то время и не в том месте, а в целом это мешает развитию.

Также, по словам Жданова, была информация, что и Китай, и Индия поставили российскому диктатору ультиматум, чтобы к саммиту G20 на Бали в ноябре он закончил войну.

«Он это интерпретировал по-своему. И начал эскалацию, чтобы поскорее закончить. Поэтому мы и видим мобилизацию, разговоры о ядерном ударе», – отметил Жданов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина за войну против Украины. Руководителю российского государства якобы стало стыдно и он заявил о, дескать, готовности к миру с Киевом.

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