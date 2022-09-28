Грибы захватывают минскую Комаровку 28.09.2022, 23:18

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Цены на дары леса выросли.

Казалось, грибы в этом году больше не покажутся, но нет: боровики и лисички вырвались из сентябрьской земли, вам осталось только найти их. Если с поисками грибов в лесу у вас не складывается, то ваша задача — найти ближайший рынок. «Онлайнер» сходил на минскую Комаровку и посмотрел, что там сейчас есть из грибов и сколько это стоит.

Маленькое ведерко лисичек стоит 15 рублей, там примерно 300 граммов. За пол-литровый стакан боровиков просят 40 рублей, подосиновики чуть дешевле — 30 рублей, подберезовики продают за 20 рублей.

Грибной рай сейчас находится где-то в Витебской области, большинство грибов приехало оттуда.

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