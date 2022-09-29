«От многих батальонов всего 10 человек осталось» 29.09.2022, 11:37

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Оккупант рассказал об огромных потерях РФ в Украине и отказах воевать.

Российские контрактники, уволившиеся после первых месяцев широкомасштабной войны, рассказывают о больших потерях РФ в Украине. По их словам, от многих батальонов осталось всего 10 человек.

А за отказ воевать оккупантов запугивают трибуналами и расстрелами. Об этом российские контрактники рассказали в интервью BBC.

Оккупант по имени Сергей рассказал, что его полк вернулся в Россию через Беларусь. Сразу после этого уволиться захотели две роты по 90 человек в каждой. Но командиры убедили их, что их всех бросят в тюрьму – и роты остались в батальоне.

Сам Сергей дважды писал заявление об уходе, писал отказ от спецоперации, но командир полка их даже не читал.

Контрактник из другого батальона по имени Антон рассказал, что его с товарищем командиры в мае «пугали трибуналом, притесняли, кричали, что расстреляют в спину, если пойдем».

«Но некоторые ребята без рапорта ехали, часовому оружие покидали и уходили. Постоянно ехали. Батальон связи – их там 60-80 человек, например, вообще все отказались. Вплоть до того, что командира в наручниках хотели в Иваново везти», – сказал он.

«Знаете, там были такие ребята фанатические, которые добровольцами на месяц, на три месяца контракт заключили. Они идут в бой вместе с нами, заходят, потом разворачиваются прямо на поле, кладут оружие и говорят «Я все» – и уходят. Мы тоже уехали на попутке», – добавил российский военный.

Оккупанты объясняют такую ситуацию большими потерями.

«В мае там от многих батальонов хорошо, если 10 человек осталось. Да и на психику оказывает большое влияние. Я как начал в людей стрелять и понимать, что это… тяжело…», – сказал один из них.

Еще одной причиной является то, что российское командование даже не отправляет домой убитых военных.

«Просто там хоронили при мне. Очень редко делают груз 200. Особенно когда там жара была почти 40 градусов. Они просто сразу разлагаются. А родителям ничего не говорят, пишут - пропал без вести. Там очень много ребят, у которых контракт заканчивался за месяц- два. Им всем по 19-20 лет. И теперь они пропали без вести», – добавил оккупант.

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