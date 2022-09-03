ЗРК «С-300», «Грады» и гаубицы: в Беларуси стягивают военную технику к границе с Украиной 3.09.2022, 16:14

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Усиленное военной активности заметили в районе Бреста.

В Беларуси в районе Бреста наблюдается усиление военной активности. Замечено скопление военной техники (комплексы «С-300», «Грады» и САУ). Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на Telegram-каналы.

Отмечается, что увеличение военной активности в юго-западных районах Брестской области фиксируют последние несколько дней.

- По всей видимости, это связано с проведением запланированных «учений» на полигоне «Брестский» 38 одшбр, которые продлены до 11 сентября, – говорится в сообщении.

Сообщается, что с конца августа в район Бреста идет подвоз как машин снабжения (различные грузовики, водовозы, полевые кухни), так и более серьезного вооружения.

Так, за последние несколько дней в приграничные с Украиной районы Брестской области перебросили:

- ЗРК «С-300» – 2 единицы;

- Т-72 – минимум 6 единиц;

- БМП – 5 единиц;

- Гаубицы – 4 единицы;

- РСЗО «Град» – более 17 единиц;

- САУ 2С5 «Гиацинт-С» – 2 единицы;

- 1В12 – 3 единицы;

- БТР/БРДМ – 23 единицы;

- РЛС – 1 единица.

Ранее сообщалось, что в Беларуси возле границы с Украиной 8–14 сентября собираются провести военные «учения» совместно с Россией и другими странами ОДКБ.

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