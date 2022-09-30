Бутусов: ВСУ загнали в «котел» главные силы 20-й общевойсковой армии РФ в Лимане и Ямполе 4 30.09.2022, 9:17

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Юрий Бутусов

Украинские войска могут отомстить агрессору за Иловайск в многократном размере.

Защитники Украины загнали в «котел» главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лимана и Ямполя на Донетчине. Они взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения оккупантов, а именно Кременная – Лиман, и теперь оно перерезано.

На это указал украинский журналист Юрий Бутусов. В Facebook он опубликовал данные пропагандистов, подчеркнув, что ВСУ могут отомстить агрессору за Иловайск в многократном размере (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

«Судя по картам оперативной обстановки от канала «Рыбарь» российской пропаганды, ВСУ добились полного окружения группировки 20-й армии, которая сосредоточила все силы для обороны Лимана и Ямполя. Российское руководство пыталось удержать любой ценой этих два важных города Донецкой области. Причины, очевидно, политические. Однако остановить наступление ВСУ россиянам не удалось», – почеркнул автор.

По его словам, разгром оккупантов в «котле» стал неизбежен, вопрос только в его масштабах. Весьма символичным он назвал то, что это стало очевидно именно в тот день, когда Россия собирается «присоединять» Донбасс.

«Путин намерен на словах присоединить то, что он не способен удержать силой оружия. Последний раз в «котел» советская/российская армия попадала в апреле 1945 года в ходе немецкого контрудара под Бауценом. А за войну, начиная с 2014-го, и в 2022-м также, украинские подразделения не раз попадали в оперативное окружение, а однажды – в «котел» под Иловайском. Тогда было окружено около 1300 украинских военных, в ходе прорыва из «котла» за один день погибло 270 наших воинов. Теперь у украинцев есть шанс отомстить», – заявил Бутусов.

Вместе с тем отметил, что оснований заранее праздновать победу нет – украинцы получили исторический шанс за войну наказать врага, но его еще предстоит реализовать.

Журналист подчеркнул, что выдающиеся успехи ВСУ удивляют, потому что ВС РФ по-прежнему кратно превосходят нашу армию в артиллерии, авиации, бронетехнике, боеприпасах. Но чтобы добить врага и не позволить ему выскочить из ловушки, надо еще предпринять многие усилия.

По мнению Бутусова, больших потерь в технике и вооружении оккупантам уже не избежать, но Силам обороны важно не дать им выскочить из «котла». Полная ликвидация окруженной группировки захватчиков, кроме информационно-политического эффекта, «приведет к дыре в российском фронте и сделает невозможным длительное удержание оккупантами рубежа Сватово – Кременная».

«В России нет войск, равных украинским «Азову» и морпехам, они неспособны долго обороняться в окружении, поэтому россияне в ближайшее время предпримут попытки сбежать, бросив вооружение и подразделения прикрытия, как сбежали ранее из Балаклеи и Изюма», – считает журналист.

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